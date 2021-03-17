«Вашингтон» выставил на обмен четырёх игроков

Руководство «Вашингтон Уизардс» готово внести серьёзные изменения в состав. Клуб из столицы США может расстаться сразу с четырьмя баскетболистами, утверждает The Athletic. Так, до дедлайна «Вашингтон» может обменять Троя Брауна, Морица Вагнера, Джерома Робинсона и Айзека Бонгу.

Бонга в нынешнем сезоне в среднем набирает 2,1 очка, делает 1,9 подбора и 0,5 передачи. Он принял участие в 24 матчах регулярного чемпионата НБА.

Браун в 20 матчах регулярного чемпионата в среднем набирает 4,1 очка, делает 3,1 подбора и 0,9 передачи.

Вагнер набирает 7,0 очка, делает 3,0 подбора и 1,2 передачи. Он принял участие в 24 матчах.

Робинсон принял участие лишь в 13 матчах. Он набирает 5,2 очка, делает 2,6 подбора и 1,4 передачи.