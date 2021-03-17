«Нижний Новгород» обыграл «Тюрк Телеком», Воронцевич дебютировал в Лиге чемпионов

«Нижний Новгород» обыграл «Тюрк Телеком» из Анкары (Турция) в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 84:71 в пользу нижегородской команды.

В первой четверти «Нижний Новгород» вышел вперёд — она завершилась со счётом 26:17. Во второй четверти отрыв гостей увеличился до 12 очков — к большому перерыву команды подошли со счётом 47:35. В третьей десятиминутке российский клуб упрочил преимущество, к концу промежутка на табло был счёт 69:49. В заключительной четверти хозяевам удалось сократить отставание, но этого не хватило, чтобы сравняться с «Нижним Новгородом».

Самым результативным в составе победителей стал форвард Антон Астапкович, набравший 19 очков. На счету дебютировавшего в Лиге чемпионов форварда Андрея Воронцевича 15 очков.