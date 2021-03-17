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«Нижний Новгород» обыграл «Тюрк Телеком», Воронцевич дебютировал в Лиге чемпионов

«Нижний Новгород» обыграл «Тюрк Телеком», Воронцевич дебютировал в Лиге чемпионов
Баскетбол / Прочие турниры 0

«Нижний Новгород» обыграл «Тюрк Телеком» из Анкары (Турция) в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 84:71 в пользу нижегородской команды.

В первой четверти «Нижний Новгород» вышел вперёд — она завершилась со счётом 26:17. Во второй четверти отрыв гостей увеличился до 12 очков — к большому перерыву команды подошли со счётом 47:35. В третьей десятиминутке российский клуб упрочил преимущество, к концу промежутка на табло был счёт 69:49. В заключительной четверти хозяевам удалось сократить отставание, но этого не хватило, чтобы сравняться с «Нижним Новгородом».

Самым результативным в составе победителей стал форвард Антон Астапкович, набравший 19 очков. На счету дебютировавшего в Лиге чемпионов форварда Андрея Воронцевича 15 очков.

Лига чемпионов ФИБА. Группа K. 2-й тур
17 марта 2021, среда. 19:00 МСК
Тюрк Телеком
Анкара, Турция
Окончен
71 : 84
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Тюрк Телеком: Джонсон - 14, Деккер - 12, Коркмаз - 12, О'Брайант - 11, Вилтджер - 10, Гейик - 8, Гюласлан - 2, Фостер - 2, Байгюл, Баш, Болдуин, Гёзенели
Нижний Новгород: Астапкович - 19, Шеферд - 19, Стребков - 16, Воронцевич - 15, Комолов - 6, Торопов - 5, Гаврилович - 2, Ганькевич - 2, Герасимов, Гонтарь, Петрасек, Чадов
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