Член Зала славы: поставьте Уэстбрука в ЦСКА и скажите выиграть Евролигу. У него нет шансов

Член Зала славы баскетбола, двукратный чемпион Евролиги и бывший баскетболист «Бостон Селтикс» Дино Раджа заявил, что Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо и разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Рассел Уэстбрук не смогли бы показать себя в европейских командах.

«В НБА не играют в защите, а в Европе приходится играть против пяти парней, которые знают, что делают. Они не дадут пройти под кольцо, не дадут сделать подбор в нападении. Мы играли с Грецией в отборочном матче на Олимпийские игры, и всё дело было в тактике. Тогда Яннис уже был хорошим топовым игроком, но не MVP. Мы не давали ему пройти к кольцу, блокировали его, не давали получить мяч в быстром отрыве. Всё остальное ему позволяли делать. У него было четыре очка.



Что касается Уэстбрука… поставьте его в «Барселону» или ЦСКА и скажите выиграть Евролигу. У него нет шансов», — приводит слова Раджи Basketball Network.