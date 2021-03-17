Член Зала славы: поставьте Уэстбрука в ЦСКА и скажите выиграть Евролигу. У него нет шансов

Член Зала славы баскетбола, двукратный чемпион Евролиги и бывший баскетболист «Бостон Селтикс» Дино Раджа заявил, что Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо и разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Рассел Уэстбрук не смогли бы показать себя в европейских командах.
«В НБА не играют в защите, а в Европе приходится играть против пяти парней, которые знают, что делают. Они не дадут пройти под кольцо, не дадут сделать подбор в нападении. Мы играли с Грецией в отборочном матче на Олимпийские игры, и всё дело было в тактике. Тогда Яннис уже был хорошим топовым игроком, но не MVP. Мы не давали ему пройти к кольцу, блокировали его, не давали получить мяч в быстром отрыве. Всё остальное ему позволяли делать. У него было четыре очка.
Что касается Уэстбрука… поставьте его в «Барселону» или ЦСКА и скажите выиграть Евролигу. У него нет шансов», — приводит слова Раджи Basketball Network.
- 17 марта 2021
-
23:37
-
23:11
-
22:00
-
21:35
-
20:47
-
20:24
-
19:28
-
18:46
-
17:33
-
16:35
-
16:12
-
15:46
-
15:04
-
14:22
-
13:46
-
12:39
-
12:26
-
11:53
-
11:25
-
10:42
-
10:31
-
09:36
-
09:30
-
08:43
-
08:25
-
07:02
-
00:26
- 16 марта 2021
-
23:45
-
23:28
-
22:13
-
21:14
-
20:37
-
18:32
-
17:58
-
16:28