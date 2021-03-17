Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Член Зала славы: поставьте Уэстбрука в ЦСКА и скажите выиграть Евролигу. У него нет шансов

Член Зала славы: поставьте Уэстбрука в ЦСКА и скажите выиграть Евролигу. У него нет шансов
Баскетбол / НБА 0
Аудио-версия:

Член Зала славы баскетбола, двукратный чемпион Евролиги и бывший баскетболист «Бостон Селтикс» Дино Раджа заявил, что Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо и разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Рассел Уэстбрук не смогли бы показать себя в европейских командах.

«В НБА не играют в защите, а в Европе приходится играть против пяти парней, которые знают, что делают. Они не дадут пройти под кольцо, не дадут сделать подбор в нападении. Мы играли с Грецией в отборочном матче на Олимпийские игры, и всё дело было в тактике. Тогда Яннис уже был хорошим топовым игроком, но не MVP. Мы не давали ему пройти к кольцу, блокировали его, не давали получить мяч в быстром отрыве. Всё остальное ему позволяли делать. У него было четыре очка.

Что касается Уэстбрука… поставьте его в «Барселону» или ЦСКА и скажите выиграть Евролигу. У него нет шансов», — приводит слова Раджи Basketball Network.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021