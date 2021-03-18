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Трипл-дабл Симмонса не помог «Филадельфии» уйти от поражения в игре с «Милуоки»

Трипл-дабл Симмонса не помог «Филадельфии» уйти от поражения в игре с «Милуоки»
Баскетбол / НБА 0
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В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-Центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Филадельфия Сиксерс» принимал «Милуоки Бакс». Матч завершился победой гостей в овертайме со счётом 109:105.

Самый значительный вклад в победу «Милуоки» внёс греческий форвард Яннис Адетокунбо, который оформил дабл-дабл из 32 очков, 15 подборов и 5 передач. Лучшую результативность в составе «Филадельфии» продемонстрировал лёгкий форвард Тобиас Харрис (19 очков, 9 подборов и 4 передачи), а разыгрывающий Бен Симмонс оформил трипл-дабл – 13 очков, 10 подборов и 12 передач.

Таким образом, «Филадельфия» прервала свою 6-матчевую победную серию.

НБА - регулярный чемпионат
18 марта 2021, четверг. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
105 : 109
ОТ
Милуоки Бакс
Милуоки
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 19, Грин - 18, Милтон - 15, Симмонс - 13, Ховард - 13, Коркмаз - 11, Карри - 10, Брэдли - 6, Джо, Макси, Пуарье, Рид, Скотт, Такер, Тибулл, Фергюсон, Эмбиид
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 32, Дивинченцо - 20, Холидэй - 19, Миддлтон - 15, Лопес - 14, Коннотон - 6, Портис - 2, Форбс - 1, Toupane, Адетокунбо, Дьяките, Крэйг, Меррилл, Нвора, Огастин, Уилсон

В других встречах игрового дня трипл-дабл Расселла Уэстбрука (26 очков, 14 подборов и 10 передач) не помог «Вашингтон Уизардс» в игре с «Сакраменто Кинг» (119:121), «Торонто Рэпторс» на выезде уступил «Детройт Пистонс» (112:116) несмотря на 43 очка Нормана Пауэлла, а трипл-дабл Джеймса Хардена (40 очков, 10 подборов и 15 передач) принёс «Бруклин Нетс» победу над «Индианой Пэйсерс» (124:115).

НБА - регулярный чемпионат
18 марта 2021, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
119 : 121
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Вашингтон Уизардс: Бил - 29, Уэстбрук - 26, Хатимура - 17, Лень - 13, Нето - 12, Лопес - 10, Авдия - 6, Дав. Бертанс - 6, Бонга, Брайант, Браун, Вагнер, Гилл, Мэтьюз, Робинсон, Смит, Уинстон
Сакраменто Кингз: Фокс - 28, Барнс - 18, Холмс - 18, Халибёртон - 17, Хилд - 16, Джозеф - 12, Джеймс - 6, Уайтсайд - 6, Багли III, Бьелица, Вудард, Гай, Джеффрис, Мету, Паркер, Рэмси
НБА - регулярный чемпионат
18 марта 2021, четверг. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
116 : 112
Торонто Рэпторс
Торонто
Детройт Пистонс: Бей - 28, Грант - 23, Райт - 18, Джексон - 16, Пламли - 10, Стюарт - 10, Джексон - 7, Думбуйа - 2, Ли - 2, Диалло, Макгрудер, Окафор, Сирвидис, Смит, Хейз, Эллингтон
Торонто Рэпторс: Пауэлл - 43, Буше - 21, Сиакам - 13, Ванвлит - 12, Бэйнс - 9, Лоури - 8, Томас - 3, Уотсон - 3, Ануноби, Бембри, Ватанабэ, Джонсон, Дэвис, Маккоу, Флинн, Харрис, Элленсон
НБА - регулярный чемпионат
18 марта 2021, четверг. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
115 : 124
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Индиана Пэйсерс: Брогдон - 24, ЛеВерт - 19, Сабонис - 18, Макдермотт - 12, Макконнелл - 12, Тёрнер - 9, Холидэй - 9, Самнер - 8, Холидей - 3, Битадзе - 1, Боуэн, Леке, Лэмб, Мартин, Стэнли, Сэмпсон, Уоррен
Бруклин Нетс: Харден - 40, Харрис - 19, Грин - 15, Джонсон - 15, Браун - 11, Клэкстон - 11, Джордан - 10, Шамет - 3, Гриффин, Динвидди, Дюрант, Ирвинг, Кьоцца, Луваву-Кабарро, Перри
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