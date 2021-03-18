Трипл-дабл Симмонса не помог «Филадельфии» уйти от поражения в игре с «Милуоки»

В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-Центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Филадельфия Сиксерс» принимал «Милуоки Бакс». Матч завершился победой гостей в овертайме со счётом 109:105.

Самый значительный вклад в победу «Милуоки» внёс греческий форвард Яннис Адетокунбо, который оформил дабл-дабл из 32 очков, 15 подборов и 5 передач. Лучшую результативность в составе «Филадельфии» продемонстрировал лёгкий форвард Тобиас Харрис (19 очков, 9 подборов и 4 передачи), а разыгрывающий Бен Симмонс оформил трипл-дабл – 13 очков, 10 подборов и 12 передач.

Таким образом, «Филадельфия» прервала свою 6-матчевую победную серию.

В других встречах игрового дня трипл-дабл Расселла Уэстбрука (26 очков, 14 подборов и 10 передач) не помог «Вашингтон Уизардс» в игре с «Сакраменто Кинг» (119:121), «Торонто Рэпторс» на выезде уступил «Детройт Пистонс» (112:116) несмотря на 43 очка Нормана Пауэлла, а трипл-дабл Джеймса Хардена (40 очков, 10 подборов и 15 передач) принёс «Бруклин Нетс» победу над «Индианой Пэйсерс» (124:115).