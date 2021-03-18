Майк Джеймс жёстко прошёлся по итальянскому клубу, который не платит игрокам
Разыгрывающий защитник ЦСКА Майк Джеймс раскритиковал руководство итальянского клуба «Фортитудо».
Напомним, руководство команды заморозило денежные выплаты игрокам. Перед матчем с «Реджаной» президент клуба Кристиан Павани заявил, что это делается ради того, чтобы мотивировать игроков в непростой ситуации — после серии поражений «Фортитудо» занимает в таблице Серии А 11-е место (7-13).
«Мы не будем платить вам, но тренируйтесь каждый день и выкладывайтесь в матчах...
Если вы хотите мотивировать меня на игру, не трогайте мои деньги. Будь креативным или что-то в этом роде. Если вы берёте мои деньги, вы мотивируете меня только на то, чтобы взять билет на самолёт", — написал Джеймс на своей странице в «Твиттере».
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