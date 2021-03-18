«Реал» нашёл средства на трансфер одного из лучших игроков «Баварии»

«Реал» сумел найти возможность, чтобы подписать центрового «Баварии» Джалена Рейнольдса, утверждает Defensa Central. По данным источника, дополнительные средства мадридцы найдут, если команду покинут Фелипе Рейес и Алекс Тайуса. В случае ухода Рейеса по окончании сезона, «Реал» сэкономит на его зарплате € 500 тыс. Тайус заключил контракт на полгода, чтобы заменить травмированного Энтони Рэндольфа. После ухода Тайуса «Реал» сэкономит ещё € 300 тыс. Получается, что суммарно у мадридцев высвободятся € 800 тыс. Именно такую сумму мадридцы предлагают «Баварии» за Рейнольдса.
Сезон-2018/19 центровой провёл в «Зените» из Санкт-Петербурга. В феврале 2021 года Рейнольдс был признан MVP Евролиги. Рейтинг эффективности Рейнольдса составил 30 баллов. Джален в игре с «Альбой» (101:95) записал на свой счёт 24 очка, 4 подбора, 2 передачи и 4 перехвата.
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