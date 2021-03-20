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38 очков Дончича не помогли «Далласу» победить «Портленд», «Финикс» обыграл «Миннесоту»

38 очков Дончича не помогли «Далласу» победить «Портленд», «Финикс» обыграл «Миннесоту»
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» дома обыграл «Даллас Маверикс» со счётом 125:119.

В составе победителей лучшими на площадке были Си Джей Макколлум (32 очка), Дэмьен Лиллард (31 очко) и Кармело Энтони (18 очков). У «Маверикс» наиболее результативными в игре стали Лука Дончич (38 очков, девять подборов и девять передач), Тим Хардуэй (25 очков) и Максимилиан Клебер (16 очков).

В другом матче игрового дня «Финикс Санз» дома обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 113:101. У «Санз» лучшими на паркете были Крис Пол (20 очков и девять передач), Микал Бриджес (17 очков) и Девин Букер (16 очков). В составе «Тимбервулвз» наиболее заметными стали Карл-Энтони Таунс (24 очка), Рики Рубио (21 очко и 10 передач) и Джейлен Ноуэлл (14 очков).

Также в НБА прошли ещё восемь матчей: «Денвер» – «Чикаго» (131:127 ОТ), «Мемфис» – «Голден Стэйт» (103:116), «Орландо – «Бруклин» (121:113), «Бостон» – «Сакраменто» (96:107), «Кливленд» – «Сан-Антонио» (110:116), «Торонто» – «Юта» (112:115), «Майами» – «Индиана» (110:137), «Хьюстон» – «Детройт» (100:113).

НБА - регулярный чемпионат
20 марта 2021, суббота. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
125 : 119
Даллас Маверикс
Даллас
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 32, Лиллард - 31, Энтони - 18, Кантер - 14, Ковингтон - 11, Трент-мл. - 7, Худ - 6, Джонс - 3, Литтл - 3, Блевинс, Джайлс, Коллинс, Нуркич, Саймонс, Эллеби
Даллас Маверикс: Дончич - 38, Хардуэй-младший - 25, Клебер - 16, Порзингис - 11, Бёрк - 10, Брансон - 9, Ивунду - 6, Ричардсон - 4, Бей, Грин, Джонсон, Коли-Стайн, Марьянович, Пауэлл, Терри, Финни-Смит, Хинтон
НБА - регулярный чемпионат
20 марта 2021, суббота. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
113 : 101
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Финикс Санз: Пол - 20, Бриджес - 17, Букер - 16, Гэллоуэй - 14, Пэйн - 11, Краудер - 10, Надер - 10, Эйтон - 8, Камински - 5, Шарич - 2, Александер, Джонсон, Картер, Крэйг, Мур, Смит
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 24, Рубио - 21, Ноуэлл - 14, Эдвардс - 11, Макдэниелс - 8, Рид - 8, Калвер - 5, Окоги - 5, Эрнангомес - 3, Лейман - 2, Бисли, Вандербилт, Дэвис, Маклафлин, Расселл
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