38 очков Дончича не помогли «Далласу» победить «Портленд», «Финикс» обыграл «Миннесоту»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» дома обыграл «Даллас Маверикс» со счётом 125:119.
В составе победителей лучшими на площадке были Си Джей Макколлум (32 очка), Дэмьен Лиллард (31 очко) и Кармело Энтони (18 очков). У «Маверикс» наиболее результативными в игре стали Лука Дончич (38 очков, девять подборов и девять передач), Тим Хардуэй (25 очков) и Максимилиан Клебер (16 очков).
В другом матче игрового дня «Финикс Санз» дома обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 113:101. У «Санз» лучшими на паркете были Крис Пол (20 очков и девять передач), Микал Бриджес (17 очков) и Девин Букер (16 очков). В составе «Тимбервулвз» наиболее заметными стали Карл-Энтони Таунс (24 очка), Рики Рубио (21 очко и 10 передач) и Джейлен Ноуэлл (14 очков).
Также в НБА прошли ещё восемь матчей: «Денвер» – «Чикаго» (131:127 ОТ), «Мемфис» – «Голден Стэйт» (103:116), «Орландо – «Бруклин» (121:113), «Бостон» – «Сакраменто» (96:107), «Кливленд» – «Сан-Антонио» (110:116), «Торонто» – «Юта» (112:115), «Майами» – «Индиана» (110:137), «Хьюстон» – «Детройт» (100:113).
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