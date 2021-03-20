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НБА составила рейтинг фаворитов на MVP. Леброна Джеймса нет в топ-3 претендентов

НБА составила рейтинг фаворитов на MVP. Леброна Джеймса нет в топ-3 претендентов
Баскетбол / НБА 0
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Пресс-служба НБА представила новый рейтинг фаворитов на звание MVP по итогам чемпионата. Первое место занимает сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич. В нынешнем сезоне баскетболист в среднем за матч собирает коллекцию из 27,0 очка, 11,2 подбора и 8,6 передачи. Благодаря этому команда из Колорадо занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции.

В предыдущем рейтинге Йокич занимал второе место. Теперь же вторая позиция за защитником «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьеном Лиллардом, который ранее занимал четвёртое место в гонке за MVP. Третье место у лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, который поднялся сразу на четыре позиции.

Леброн Джеймс из «Лейкерс» выпал из топ-3 и занимает четвёртое место. На пятой позиции центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид.

Напомним, что данный рейтинг никак не влияет на выбор MVP сезона.

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