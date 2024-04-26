Марио Хезонья был удалён в матче с «Басконией» за двойной технический фол

Форвард испанского клуба «Реал» Мадрид Марио Хезонья был удалён с площадки после двойного технического фола в матче четвертьфинала Евролиги, в котором его команда одержала победу над «Басконией» со счётом 101:90 и повела в серии плей-офф со счётом 2-0.

Хорватский форвард был очень недоволен решением судей, посчитав, что они должны были зафиксировать персональный фол игроку «Басконии». Поднявшись с паркета, он стал спорить с судьями, получив за это первый технический фол. После этого бывший игрок УНИКСа продолжил возмущённо жестикулировать и получил второй фол, что привело к его удалению с площадки. Разозлённый Марио Хезонья ушёл в раздевалку, не переставая гневно протестовать против своего удаления.

Ранее Хезонья отказался продлевать контракт с «Реалом». По окончании сезона он, вероятно, покинет мадридский клуб.

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