Два зубодробительных данка игрока ЦСКА против «Реала» — в топ-10 тура Евролиги

Пресс-служба Евролиги на канале в YouTube опубликовала топ-10 моментов 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В рейтинг вошли и два данка в исполнении баскетболистов ЦСКА, которые «армейцы» забили в матче с «Реалом».

Оба на счету Йоханнеса Фойгтмана. Первый из них он вколотил после скидки Майкла Эрика. Этот эпизод занимает пятое место в рейтинге. Ещё один данк Фойгтман вбил после индивидуального прохода под кольцо. Эпизод получил третье место в рейтинге.

Лучшим моментом недели признан блок-шот баскетболиста «Баварии» Джеймса Гиста, который он поставил защитнику «Анадолу Эфес» Шейну Ларкину при счёте 80:79 в пользу мюнхенцев за три секунды до финальной сирены. Благодаря этому блок-шоту «Баварии» удалось удержать победный счёт.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.