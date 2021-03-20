Чемпиона Европы по баскетболу сбила машина в Москве

Бывший игрок сборной России по баскетболу, известный форвард Никита Шабалкин попал под колёса автомобиля, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, на Шабалкина наехало такси, когда он переходил дорогу рядом с пешеходным переходом. Инцидент произошёл на 3-й Тверской-Ямской улице. Автомобиль, совершивший наезд на баскетболиста, сразу скрылся с места происшествия. Спортсмен получил травмы коленей и голеностопа, его отвезли в больницу.

Напомним, Шабалкин является чемпионом Европы 2007 года в составе сборной России. Также он завоёвывал бронзу Евробаскета-2011 и серебро Универсиады в Белграде.

Что касается клубной карьеры, то 37-летний Шабалкин в прошлом защищал цвета таких известных команд, как «Химки», «Локомотив-Кубань», московское «Динамо», казанский УНИКС и других.