«Шарлотт» потерял Ламело Болла из-за травмы
Тренерский штаб «Шарлотт Хорнетс» лишился защитника Ламело Болла. Баскетболист получил травму в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Клипперс» (98:125). Ламело повредил запястье ещё в первой четверти, но окончательно снять его с игры решились лишь в заключительном игровом отрезке, сообщает ESPN.
В матче с командой из Калифорнии Ламело провёл на паркете 22 минуты, собрав коллекцию из 13 очков, пяти подборов, двух передач и трёх перехватов.
Ламело Болл проводит дебютный сезон в НБА, на драфте он был выбран под третьим номером. В нынешнем регулярном чемпионате игрок принял участие в 41 матче (21 в старте), набирая в них 15,9 очка, собирая 5,9 подбора, совершая 6,1 передачи и 1,6 перехвата за 28,6 минуты игрового времени в среднем.
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