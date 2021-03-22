Эргин Атаман заработал дисквалификацию в Евролиге
Главный тренер «Анадолу Эфес» Эргин Атаман был дисквалифицирован Евролигой на один матч за неуважение к арбитрам в матче 30-го тура регулярного чемпионата с «Баварией» (79:80), который состоялся 19 марта, сообщает Eurohoops.
Атаман пропустит домашний матч «Анадолу Эфес» в Евролиге. Команда встретится с «Панатинаикосом» 25 марта. У специалиста есть возможность подать апелляцию на дисквалификацию.
До матча в Мюнхене «Анадолу Эфес» выиграл восемь матчей кряду. Лучшим в составе «Баварии» стал Владимир Лучич, набравший 18 очков. У стамбульцев 19 очков на счету Василие Мицича. В данный момент турецкий клуб делит третье-четвёртое места в турнирной таблице регулярного чемпионата с «Миланом». У обеих команд по 19 побед и 11 поражений.
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