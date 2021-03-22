Умер легендарный Элджин Бэйлор

Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Элджин Бэйлор умер от естественных причин в возрасте 86 лет, сообщил клуб в «Твиттере».



Бэйлор выступал в НБА с 1958 по 1971 годы на позиции лёгкого форварда. Всю карьеру баскетболист провёл в «Лейкерс», сначала когда клуб базировался в Миннеаполисе, затем после переезда в Лос-Анджелес.



Бэйлор был признан новичком года (1959), 10 раз был включëн в первую символическую сборную лиги (1959–1965, 1967–1969), 11 раз становился участником Матча звёзд (1959–1965, 1967–1970) и стал MVP Матча всех звезд — 1959. В 1977 году Бэйлор был включен в Зал славы баскетбола. После окончания спортивной карьеры Бэйлор работал тренером, а также провел 22 года на посту генерального менеджера «Клипперс». В 2006 году он получил награду лучшему функционеру НБА.