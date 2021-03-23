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«Хьюстон» прервал серию из 20 поражений, «Мемфис» в овертайме обыграл «Бостон»

«Хьюстон» прервал серию из 20 поражений, «Мемфис» в овертайме обыграл «Бостон»
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» на выезде разгромила «Чикаго Буллз» со счётом 120:95.

В составе победителей лучшими на площадке были Донован Митчелл (30 очков), Руди Гобер (21 очко, 10 подборов и девять передач) и Джо Инглс (17 очков). У «Буллз» наиболее результативными в игре стали Зак Лавин (27 очков), Таддеус Янг (14 очков) и Томаш Саторански (13 очков).

В другом матче игрового дня «Мемфис Гриззлиз» дома в овертайме обыграл «Бостон Селтикс» со счётом 132:126. В составе «Гриззлиз» лучшими на паркете были Джа Морант (29 очков и девять передач), Диллон Брукс (24 очка) и Йонас Валанчюнас (16 очков и 19 подборов). У «Селтикс» наиболее заметными в игре стали Джейлен Браун (27 очков), Джефф Тиг (26 очков) и Роберт Уильямс (17 очков).

Также в НБА прошли ещё пять матчей: «Кливленд» – «Сакраменто» (105:119), «Миннесота» – «Оклахома» (103:112), «Сан-Антонио» – «Шарлотт» (97:100), «Хьюстон» – «Торонто» (117:99) — хозяева прервали сериб из 20 поражений подряд, «Милуоки» – «Индиана» (140:113).

НБА - регулярный чемпионат
23 марта 2021, вторник. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
95 : 120
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Чикаго Буллз: Лавин - 27, Янг - 14, Саторански - 13, Уайт - 10, Маркканен - 8, Картер - 6, Уильямс - 6, Гэффорд - 5, Валентайн - 2, Мокока - 2, Портер - 2, Арчидиаконоу, Дотсон, Корнет, Темпл, Фелисио, Хатчинсон
Юта Джаз: Митчелл - 30, Гобер - 21, Инглс - 17, Кларксон - 16, Конли - 15, Богданович - 8, Они - 6, О'Нил - 3, Форрест - 2, Фэйворс - 2, Азубуике, Брэнтли, Ильясова, Морган, Ньянг, Хьюз
НБА - регулярный чемпионат
23 марта 2021, вторник. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
132 : 126
ОТ
Бостон Селтикс
Бостон
Мемфис Гриззлиз: Морант - 29, Брукс - 24, Валанчюнас - 16, Андерсон - 14, Бейн - 13, Аллен - 9, Мелтон - 9, Кларк - 8, Уинслоу - 8, Джонс - 2, Джексон, Дьенг, Кончар, Макдермотт, Портер, Тийе, Тиллман
Бостон Селтикс: Браун - 27, Тиг - 26, Уильямс - 17, Смарт - 16, Тайс - 13, Уильямс - 10, Оджелей - 6, Притчард - 6, Несмит - 5, Грин, Лэнгфорд, Тейтум, Томпсон, Уокер, Уотерс, Фалль, Эдвардс
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