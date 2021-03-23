«Хьюстон» прервал серию из 20 поражений, «Мемфис» в овертайме обыграл «Бостон»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» на выезде разгромила «Чикаго Буллз» со счётом 120:95.

В составе победителей лучшими на площадке были Донован Митчелл (30 очков), Руди Гобер (21 очко, 10 подборов и девять передач) и Джо Инглс (17 очков). У «Буллз» наиболее результативными в игре стали Зак Лавин (27 очков), Таддеус Янг (14 очков) и Томаш Саторански (13 очков).

В другом матче игрового дня «Мемфис Гриззлиз» дома в овертайме обыграл «Бостон Селтикс» со счётом 132:126. В составе «Гриззлиз» лучшими на паркете были Джа Морант (29 очков и девять передач), Диллон Брукс (24 очка) и Йонас Валанчюнас (16 очков и 19 подборов). У «Селтикс» наиболее заметными в игре стали Джейлен Браун (27 очков), Джефф Тиг (26 очков) и Роберт Уильямс (17 очков).

Также в НБА прошли ещё пять матчей: «Кливленд» – «Сакраменто» (105:119), «Миннесота» – «Оклахома» (103:112), «Сан-Антонио» – «Шарлотт» (97:100), «Хьюстон» – «Торонто» (117:99) — хозяева прервали сериб из 20 поражений подряд, «Милуоки» – «Индиана» (140:113).