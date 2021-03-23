Стив Керр сделал выпад в адрес Кевина Дюранта. Тот отреагировал

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр признался, что в прошлом сезоне получил больше удовольствия, чем в последний сезон нахождения в команде Кевина Дюранта. При этом при Дюранте «Уорриорз» вышли в финал, а в прошлом сезоне одержали 15 побед при 50 поражениях.

«Первые четыре года пятилетнего отреза были намного веселее. Мы всегда были счастливы, всё было очень просто, никаких слухов. А в последнем сезоне всё пошло не так, хоть мы и вышли в финал. Было тяжело.

Я получил гораздо больше удовольствия от прошлого сезона, чем от того сезона, когда мы вышли в финал. Неприятно проигрывать, но главное — хорошая атмосфера в команде. Тот последний сезон, когда мы в финале проиграли в «Торонто», был очень тяжёлым В команде много всего происходило», — цитирует тренера Yahoo Sports.

Дюрант вскоре отреагировал на резонансные слова Керра. «Это смешно», — написал форвард в своём «твиттере».