Суд вынес приговор латвийскому игроку НБА за насилие над девушкой

В сентябре 2019 года баскетболист сборной Латвии и «Милуоки Бакс» Родион Куруц, защищавший тогда цвета «Бруклин Нетс», попал в скандальную историю. Во время ссоры со своей девушкой игрок применил насилие к возлюбленной и даже принялся её душить. Тогда Куруца сразу арестовали, а после выпустили под залог.

После полутора лет разбирательств по делу вынесен вердикт. Куруц признал себя виновным в хулиганстве, при этом инцидент квалифицирован как ссора на повышенных тонах. Следствие не стало отягощать процесс уголовными статьями. Тем не менее, Куруца обязали пройти профилактическую программу по борьбу с насилием в семье, её курс рассчитан на 16 недель, сообщает The Athletic.

После этого дело Куруца будет окончательно закрыто.