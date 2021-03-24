Аарон Гордон объяснил, почему хочет уйти из «Орландо»

Форвард «Орландо Мэджик» Аарон Гордон объяснил, почему запросил у клуба выставить себя на обмен.

«Были времена, когда я просто выражал своё недовольство руководству. Разочарование поражениями, травмами, тем, как мы играли и сколько побед упустили за эти годы. Это разочарование, я бы сказал, просто накопилось. Думаю, многие люди разделяют его со мной.



Я сосредоточен на следующем матче. На данный момент я игрок «Орландо Мэджик». Я здесь уже семь лет, здесь мой дом. Пока у меня на груди эмблема «Орландо», я собираюсь отдать этому всё, что у меня есть», — приводит слова Гордона ESPN.

Сообщалось, что клуб намерен обменять Гордона до дедлайна, так как в скором времени он может стать свободным агентом и покинуть клуб бесплатно.