Аарон Гордон затребовал обмен из «Орландо»

Форвард «Орландо Мэджик» Аарон Гордон официально запросил у клуба обменять его, сообщает журналист The Athletic Джаред Вайсс на своей странице в «Твиттере».

Сообщалось, что клуб намерен обменять Гордона до дедлайна, так как в скором времени он может стать свободным агентом и покинуть клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне Гордон принял участие в 23 матчах. В среднем он набирал 14,7 очка за игру, делал 6,8 подбора и 4,1 передачи.

«Орландо» занимает лишь 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции НБА. «Мэджик» одержали 14 побед в 42 матчах. Вчера, 21 марта, команда уступила «Бостон Селтикс» — 96:112. В следующем матче «Орландо» предстоит встреча с «Денвер Наггетс». Матч состоится 24 марта, начало встречи — в 02:00 мск.