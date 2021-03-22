Аарон Гордон затребовал обмен из «Орландо»
Форвард «Орландо Мэджик» Аарон Гордон официально запросил у клуба обменять его, сообщает журналист The Athletic Джаред Вайсс на своей странице в «Твиттере».
Сообщалось, что клуб намерен обменять Гордона до дедлайна, так как в скором времени он может стать свободным агентом и покинуть клуб бесплатно.
В нынешнем сезоне Гордон принял участие в 23 матчах. В среднем он набирал 14,7 очка за игру, делал 6,8 подбора и 4,1 передачи.
«Орландо» занимает лишь 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции НБА. «Мэджик» одержали 14 побед в 42 матчах. Вчера, 21 марта, команда уступила «Бостон Селтикс» — 96:112. В следующем матче «Орландо» предстоит встреча с «Денвер Наггетс». Матч состоится 24 марта, начало встречи — в 02:00 мск.
Рекомендуем вам
- 22 марта 2021
-
17:58
-
16:39
-
16:23
-
15:19
-
14:29
-
13:50
-
13:29
-
13:03
-
12:12
-
11:34
-
10:42
-
10:17
-
09:43
-
09:18
-
08:03
-
07:58
-
07:36
-
04:32
-
00:39
- 21 марта 2021
-
23:33
-
22:25
-
21:59
-
20:42
-
19:41
-
18:55
-
17:39
-
16:20
-
15:21
-
15:13
-
14:26
-
13:34
-
12:57
-
11:52
-
10:46
-
09:53
Партнерский контент
Рекомендуем вам