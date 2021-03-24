Дрэймонд Грин провозгласил себя лучшим защищающимся игроком в истории НБА
Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин рассказал, что считает себя лучшим защищающимся игроком в истории НБА.
«Думаю, я лучший защищающийся игрок в истории. 100 процентов. Это моё мнение. Есть много аспектов игры в оборонительном плане, и я великолепен в каждом из них. Я останусь при своём. Я бы поставил себя защищаться против любого игрока.
Помимо этого, моё видение игры отличается от видения большинства, потому что я смотрю под другим углом. Для хорошего защитника характерны быстрая реакция, жёсткость, умение предвидеть развитие ситуации ещё до того, как она начала развиваться, и самое главное — умение сделать подбор в защите. Считаю, что я хорош в этом», — приводит слова Дрэймонда NBC Sports.
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