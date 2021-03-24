Димитрис Итудис: ЦСКА сосредотачивается на том, чтобы не потерять этот ритм

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги с «Црвеной Звездой». Встреча состоится 25 марта, в четверг.

«Звезда» в последнее время играет лучше, особенно в нападении, они выиграли два из пяти предыдущих матчей, набирая в среднем 80 очков. Они отлично попадают с периметра, особенно защитники – здесь можно говорить обо всех, так как они вовлекают больше игроков в ротацию, — но Лойд, Добрич, Давыдовац, Уолден угрожают бросками чаще, Симонович – отдельный специалист в этом как растягивающий четвёртый номер.

В целом у них много талантов в команде. Они не гонятся за конкретным местом в турнирной таблице, а значит, они более опасны, потому что играют без давления. Нам нужно быть собранными, сосредоточенными с самого начала, особенно в отношении их ключевых игроков, и отрабатывать от начала до конца. Мы находимся в хорошем ритме в плане старательности, в поиске способов набирать очки, поэтому мы сосредотачиваемся на том, чтобы не потерять этот ритм», — цитирует Итудиса пресс-служба ЦСКА.