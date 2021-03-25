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«Лейкерс» определили «неприкасаемого» игрока перед дедлайном НБА

«Лейкерс» определили «неприкасаемого» игрока перед дедлайном НБА
Баскетбол / НБА 0

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст утверждает, что «Лос-Анджелес Лейкерс» не будет обменивать защитника Тэйлена Хортон-Такера. По данным источника, калифорнийцы намерены удержать его после дедлайна.

«После травмы Леброна «Лейкерс» контактировали с другими клубами, рассматривали варианты подписания вторых-третьих номеров. Но проблема в том, что им некого предложить. Они обсуждали включение в сделку Кентавиуса Колдуэлл-Поупа, но, как мне сказали, они не хотят включать в сделку драфт-пик или лучшего молодого игрока. Им является Хортон-Такер. Без этих активов я сомневаюсь, что они смогут заполучить сильного игрока», — цитирует Уиндхорста Fadeaway World.

20-летний Хортон-Такер в нынешнем сезоне в среднем набирает 8,0 очка, делает 2,7 подбора и 2,3 передачи.

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