«Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС в 1/4 финала Еврокубка, победителя серии выявит 3-й матч
«Локомотив-Кубань» на своей площадке обыграл УНИКС во втором матче четвертьфинала Еврокубка. Встреча завершилась со счётом 86:74.
Первая четверть прошла в равной борьбе и завершилась со счётом 19:20. Во второй десятиминутке хозяевам удалось выйти вперёд и подойти к большому перерыву с преимуществом в 14 очков — 45:31. Третья четверть также прошла под диктовку «Локомотива-Кубань» — 67:51. В заключительном отрезке УНИКСу удалось немного сократить отставание, однако хозяева не дали казанскому клубу шансов бороться за победу.
Самым результативным в составе победителей стал защитник Найджел Уильямс-Госс, набравший 25 очков. На счету Мантаса Калниетиса 23 очка. В составе гостей больше всех набрал Джамар Смит — 20 очков.
Еврокубок. 1/4 финала. 2-й матч
25 марта 2021, четверг. 19:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
86 : 74
УНИКС
Казань, Россия
Локомотив-Кубань: Уильямс-Госс - 25, Калниетис - 23, Кузминскас - 15, Гордон - 9, Херви - 6, Каммингс - 4, Линч - 2, Мартюк - 2, Долинин, Емченко, Калинов, Мотовилов
УНИКС: Смит - 20, Уайт - 13, Браун - 11, Холланд - 11, Канаан - 8, Жбанов - 5, Клименко - 4, Морган - 2, Колесников, Сергеев, Теодор, Узинский
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