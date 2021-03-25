«Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС в 1/4 финала Еврокубка, победителя серии выявит 3-й матч

«Локомотив-Кубань» на своей площадке обыграл УНИКС во втором матче четвертьфинала Еврокубка. Встреча завершилась со счётом 86:74.

Первая четверть прошла в равной борьбе и завершилась со счётом 19:20. Во второй десятиминутке хозяевам удалось выйти вперёд и подойти к большому перерыву с преимуществом в 14 очков — 45:31. Третья четверть также прошла под диктовку «Локомотива-Кубань» — 67:51. В заключительном отрезке УНИКСу удалось немного сократить отставание, однако хозяева не дали казанскому клубу шансов бороться за победу.

Самым результативным в составе победителей стал защитник Найджел Уильямс-Госс, набравший 25 очков. На счету Мантаса Калниетиса 23 очка. В составе гостей больше всех набрал Джамар Смит — 20 очков.