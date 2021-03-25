Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС в 1/4 финала Еврокубка, победителя серии выявит 3-й матч

«Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС в 1/4 финала Еврокубка, победителя серии выявит 3-й матч
Баскетбол / Еврокубок 0

«Локомотив-Кубань» на своей площадке обыграл УНИКС во втором матче четвертьфинала Еврокубка. Встреча завершилась со счётом 86:74.

Первая четверть прошла в равной борьбе и завершилась со счётом 19:20. Во второй десятиминутке хозяевам удалось выйти вперёд и подойти к большому перерыву с преимуществом в 14 очков — 45:31. Третья четверть также прошла под диктовку «Локомотива-Кубань» — 67:51. В заключительном отрезке УНИКСу удалось немного сократить отставание, однако хозяева не дали казанскому клубу шансов бороться за победу.

Самым результативным в составе победителей стал защитник Найджел Уильямс-Госс, набравший 25 очков. На счету Мантаса Калниетиса 23 очка. В составе гостей больше всех набрал Джамар Смит — 20 очков.

Еврокубок. 1/4 финала. 2-й матч
25 марта 2021, четверг. 19:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
86 : 74
УНИКС
Казань, Россия
Локомотив-Кубань: Уильямс-Госс - 25, Калниетис - 23, Кузминскас - 15, Гордон - 9, Херви - 6, Каммингс - 4, Линч - 2, Мартюк - 2, Долинин, Емченко, Калинов, Мотовилов
УНИКС: Смит - 20, Уайт - 13, Браун - 11, Холланд - 11, Канаан - 8, Жбанов - 5, Клименко - 4, Морган - 2, Колесников, Сергеев, Теодор, Узинский
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021