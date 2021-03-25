Итудис прокомментировал победу ЦСКА над «Црвеной Звездой» в Евролиге

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победы своей команды в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Црвеной Звездой» (87:72), особенно отметив действия подопечных в обороне.

«Прежде всего поздравляю команду. Во второй половине матча мы сыграли в обороне намного лучше. Мы могли бы быть лучше и в атаке, но концентрировались на обороне. ЦСКА во второй половине позволил сопернику набрать только 33 очка, это придало нам импульс.

Что касается травмы Боломбоя, сейчас не могу вам ничего сказать. Мы оцениваем его состояние, но, к счастью, это не перелом. Джоэль сильный парень, он вернётся здоровым. Удивительно, сколько в этом сезоне травм, но мы продолжаем верить в себя. У моих игроков огромная вера в потенциал команды», — приводит слова Итудиса официальный сайт Евролиги.