«Лейкерс» сорвали обмен звезды НБА в последний час дедлайна. Названа причина
«Лос-Анжелес Лейкерс» сорвали обмен разыгрывающего «Торонто Рэпторс» Кайла Лоури в последний час дедлайна, рассказал журналист Шэмс Чарания в эфире Stadium.
По данным источника, «Лейкерс», как и планировалось, хотели включить в сделку Кентавиуса Колдуэлл-Поупа и Денниса Шредера. Однако калифорнийский клуб не захотел расставаться с 20-летним защитником Тэйленом Хортон-Такером, из-за чего обмен и не состоялся. В «Лейкерс» считают, что Хортон-Такер может стать хорошим игроком ротации в ближайшие несколько лет.
Лоури в нынешнем сезоне в среднем набирает 17,6 очка, делает 7,4 передачи и 5,6 подбора. Для него нынешний сезон является 15-м в НБА. До дедлайна имя Лоури связывали ещё с несколькими клубами.
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