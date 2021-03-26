Ламаркус Олдридж пошёл на громадное урезание зарплаты при отчислении из «Спёрс»
Тяжёлый форвард Ламаркус Олдридж уступил «Сан-Антонио Спёрс» $ 7,25 млн при отчислении, сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».
Напомним, по контракту Олдридж должен был получить $ 24 млн.
Сообщается, что основным претендентом на подписание Олдриджа, ставшего свободным агентом, является «Майами Хит». Побороться за игрока может также «Портленд Трэйл Блэйзерс».
Ламаркус выступает в «Сан-Антонио» с 2015 года. В нынешнем регулярном чемпионате тяжёлый форвард принял участие в 21 матче регулярного чемпионата, набирая в них 13,7 очка, собирая 4,5 подбора и совершая 1,7 передачи. Олдридж — второй номер драфта-2006. Он является многократным участником Матча всех звёзд. До перехода в «Сан-Антонио» Ламаркус выступал в «Портленде».
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