«Лейкерс» узнали неблагоприятные новости по Леброну Джеймсу и Энтони Дэвису
«Лос-Анджелес Лейкерс» узнал неблагоприятные новости по травмам форвардов Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса, сказал инсайдер Шэмс Чарания в эфире Stadium.
По данным источника, Леброну потребуется от четырёх до шести недель на восстановление. Напомним, Джеймс получил травму голеностопа в матче регулярного чемпионата НБА с «Атланта Хоукс» (94:99).
Энтони Дэвис вернётся в строй примерно через две недели. Напомним, игрок не выходил на площадку с 14 февраля из-за тендиоза и растяжения икроножной мышцы. В «Лейкерс» предпочитают не рисковать здоровьем звёздного баскетболиста и хотят дать ему полностью восстановиться.
Завтра, 27 марта, «Лейкерс» предстоит встреча с «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Рекомендуем вам
- 26 марта 2021
-
13:23
-
13:18
-
12:48
-
11:57
-
11:14
-
11:12
-
10:44
-
10:00
-
09:55
-
09:30
-
07:58
-
07:56
-
07:53
-
06:39
-
06:07
-
00:57
- 25 марта 2021
-
23:25
-
23:09
-
22:57
-
21:49
-
21:42
-
20:55
-
20:36
-
19:38
-
19:11
-
18:46
-
18:17
-
17:29
-
17:07
-
16:11
-
16:02
-
15:04
-
14:03
-
13:28
-
12:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам