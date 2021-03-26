«Лейкерс» узнали неблагоприятные новости по Леброну Джеймсу и Энтони Дэвису

«Лос-Анджелес Лейкерс» узнал неблагоприятные новости по травмам форвардов Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса, сказал инсайдер Шэмс Чарания в эфире Stadium.

По данным источника, Леброну потребуется от четырёх до шести недель на восстановление. Напомним, Джеймс получил травму голеностопа в матче регулярного чемпионата НБА с «Атланта Хоукс» (94:99).

Энтони Дэвис вернётся в строй примерно через две недели. Напомним, игрок не выходил на площадку с 14 февраля из-за тендиоза и растяжения икроножной мышцы. В «Лейкерс» предпочитают не рисковать здоровьем звёздного баскетболиста и хотят дать ему полностью восстановиться.

Завтра, 27 марта, «Лейкерс» предстоит встреча с «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата НБА.