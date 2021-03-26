Фил Джексон сделал выпад в адрес Кармело Энтони через 4 года после конфликта в «Никс»

11-кратный чемпион НБА, легендарный тренер и бывший президент «Нью-Йорк Никс» Фил Джексон рассказал, почему ему не удалось сработаться с форвардом Кармело Энтони, который ныне выступает за «Портленд Трэйл Блэйзерс».
«Кармело хотел быть лидером, но я не думаю, что он понимал, как быть лидером в качестве игрока. Мне кажется, он сильная личность, и это пугало некоторых тренеров, которых приглашали в команду. Между игроками и тренерами не возникало согласия. И как бы я ни старался отступить от собственных убеждений, не думаю, что мы приблизились к той ситуации, когда я мог эффективно выполнять свою работу», — приводит слова Джексона Yahoo Sports со ссылкой на подкаст The Curious Leader.
Кармело выступал за «Никс» с 2011 по 2017 год. Перед уходом игрока из клуба между ним и Джексоном произошёл конфликт, они неоднократно критически высказывались в адрес друг друга.
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