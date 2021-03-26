Владимир Гомельский назвал худшего соперника для ЦСКА в плей-офф Евролиги из вероятных
Известный комментатор Владимир Гомельский на своём сайте назвал худшего вероятного соперника ЦСКА в плей-офф Евролиги.
По мнению специалиста, в случае если соперниками ЦСКА станут «Фенербахче», «Зенит» или «Реал», худшим вариантом из них является мадридский клуб. Вчера, 25 марта, ЦСКА в матче регулярного чемпионата Евролиги обыграл «Црвену Звезду» — 87:72. Лучшими в составе победителей стал Торнике Шенгелия, записавший в актив 16 очков. Завтра, 27 марта, ЦСКА предстоит встреча с казанским УНИКСом в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
В матче 31-го тура регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА предстоит встреча с «Зенитом». Игра пройдёт 30 марта в Санкт-Петербурге, начало встречи — в 20:00 мск.
Рекомендуем вам
- 26 марта 2021
-
16:46
-
15:48
-
14:42
-
13:58
-
13:23
-
13:18
-
12:48
-
11:57
-
11:14
-
11:12
-
10:44
-
10:00
-
09:55
-
09:30
-
07:58
-
07:56
-
07:53
-
06:39
-
06:07
-
00:57
- 25 марта 2021
-
23:25
-
23:09
-
22:57
-
21:49
-
21:42
-
20:55
-
20:36
-
19:38
-
19:11
-
18:46
-
18:17
-
17:29
-
17:07
-
16:11
-
16:02
Партнерский контент
Рекомендуем вам