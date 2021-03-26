Владимир Гомельский назвал худшего соперника для ЦСКА в плей-офф Евролиги из вероятных

Известный комментатор Владимир Гомельский на своём сайте назвал худшего вероятного соперника ЦСКА в плей-офф Евролиги.

По мнению специалиста, в случае если соперниками ЦСКА станут «Фенербахче», «Зенит» или «Реал», худшим вариантом из них является мадридский клуб. Вчера, 25 марта, ЦСКА в матче регулярного чемпионата Евролиги обыграл «Црвену Звезду» — 87:72. Лучшими в составе победителей стал Торнике Шенгелия, записавший в актив 16 очков. Завтра, 27 марта, ЦСКА предстоит встреча с казанским УНИКСом в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

В матче 31-го тура регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА предстоит встреча с «Зенитом». Игра пройдёт 30 марта в Санкт-Петербурге, начало встречи — в 20:00 мск.