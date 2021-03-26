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«Лейкерс» определили трансферную цель на рынке выкупа

«Лейкерс» определили трансферную цель на рынке выкупа
Баскетбол / НБА 0

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» рассматривает возможность возвращения в команду защитника Эйвери Брэдли. Такой вариант возможен, если баскетболист договорится о выкупе контракта с «Хьюстон Рокетс», сообщает обозреватель Дейв Макменамин на своей странице в «Твиттере».

Брэдли был выменян в «Рокетс» из «Майами», но инсайдер подчёркивает, что в «Хьюстоне» уже есть кадры, способные заменять Джона Уолла, потому уход Брэдли вероятен. В пользу того, что Эйвери вернётся в «Лейкерс», говорит тот факт, что перед отказом выступать в «пузыре» в минувшем сезоне баскетболист производил хорошее впечатление на руководство.

В нынешнем регулярном чемпионате Эйвери успел сыграть лишь в составе «Майами». В 10 матчах он набирал в среднем 8,5 очка, собирал 1,8 подбора и совершал 1,4 передачи.

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