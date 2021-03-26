Лу Уильямс думал о завершении карьеры после обмена из «Клипперс»

25 марта, в дедлайн обменов, руководство «Лос-Анджелес Клипперс» приняло неожиданное решение расстаться с одним из лучших резервистов команды Лу Уильямсом, который дважды признавался Лучшим шестым игроком лиги. Калифорнийцы выменяли Уильямса в «Атланту Хоукс», получив взамен Рэджона Рондо.
Для Уильямса произошедшее стало сюрпризом и он признался, что даже задумывался о завершении карьеры.
«Вчера я думал о том, чтобы завершить карьеру. Ты даёшь клубу так много, потом просыпаешься и вдруг бум, ты больше не часть команды. Потом в „Клипперс“ мне напомнили, насколько ценят мой вклад. У меня осталось ещё много сил, для меня будет честью играть в родных краях. Лос-Анджелес, спасибо тебе. Я ценю это. Отличное время и классные воспоминания», — написал баскетболист на своей странице в «Инстаграме».
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