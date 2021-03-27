«Даллас» крупно уступил «Индиане», Оладипо не помог «Майами» в игре с «Шарлотт»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» с крупным счётом уступил «Индиане Пэйсерс» — 94:109.
Самым результативным игроком матча стал латвийский форвард «Далласа» Кристапс Порзингис, на счету которого дабл-дабл из 31 очка, 18 подборов и трёх передач, а наибольший вклад в победу «Индианы» внёс разыгрывающий Малкольм Брогдон – 22 очка, шесть подборов и одна передача. Дабл-даблом отметился форвард «Пэйсерс» Домантас Сабонис (22 очка, 15 подборов и пять передач).
В другой встрече игрового дня «Шарлотт Хорнетс» на домашнем паркете сломил сопротивление «Майами Хит» (110:105), куда недавно был обменян звёздный защитник Виктор Оладипо, ранее выступавший за «Хьюстон Рокетс». В этой игре он не смог помочь своей команде, оставшись в запасе по решению тренера.
35 очков Донована Митчелла помогли «Юте Джаз» одержать четвёртую победу кряду, обыграв на своём паркете «Мемфис Гриззлиз».
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