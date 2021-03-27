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«Даллас» крупно уступил «Индиане», Оладипо не помог «Майами» в игре с «Шарлотт»

«Даллас» крупно уступил «Индиане», Оладипо не помог «Майами» в игре с «Шарлотт»
Баскетбол / НБА 0
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» с крупным счётом уступил «Индиане Пэйсерс» — 94:109.

Самым результативным игроком матча стал латвийский форвард «Далласа» Кристапс Порзингис, на счету которого дабл-дабл из 31 очка, 18 подборов и трёх передач, а наибольший вклад в победу «Индианы» внёс разыгрывающий Малкольм Брогдон – 22 очка, шесть подборов и одна передача. Дабл-даблом отметился форвард «Пэйсерс» Домантас Сабонис (22 очка, 15 подборов и пять передач).

НБА - регулярный чемпионат
27 марта 2021, суббота. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
94 : 109
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Даллас Маверикс: Порзингис - 31, Хардуэй-младший - 16, Ричардсон - 11, Брансон - 10, Финни-Смит - 8, Грин - 7, Бёрк - 6, Клебер - 3, Хинтон - 2, Бей, Дончич, Коли-Стайн, Марьянович, Мелли, Пауэлл, Редик, Терри
Индиана Пэйсерс: Брогдон - 22, Сабонис - 22, Макдермотт - 12, ЛеВерт - 10, Макконнелл - 10, Самнер - 10, Тёрнер - 9, Битадзе - 6, Холидэй - 6, Лэмб - 2, Боуэн, Мартин, Стэнли, Сэмпсон, Уоррен, Холидей

В другой встрече игрового дня «Шарлотт Хорнетс» на домашнем паркете сломил сопротивление «Майами Хит» (110:105), куда недавно был обменян звёздный защитник Виктор Оладипо, ранее выступавший за «Хьюстон Рокетс». В этой игре он не смог помочь своей команде, оставшись в запасе по решению тренера.

НБА - регулярный чемпионат
27 марта 2021, суббота. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
110 : 105
Майами Хит
Майами
Шарлотт Хорнетс: Монк - 32, Розир - 26, Грэм - 16, Хэйворд - 11, Бриджес - 10, Вашингтон - 8, Зеллер - 5, Бийомбо - 2, Болл, Дарлинг, Кэри, Макдэниелс, Мартин, Мартин, Риллер, Ричардс, Уонамэйкер
Майами Хит: Батлер - 20, Робинсон - 20, Адебайо - 17, Ариза - 14, Хироу - 13, Нанн - 10, Ачиува - 4, Страс - 4, Винсент - 3, Бьелица, Горан Драгич, Игуодала, Окпала, Оладипо, Хаслем

35 очков Донована Митчелла помогли «Юте Джаз» одержать четвёртую победу кряду, обыграв на своём паркете «Мемфис Гриззлиз».

НБА - регулярный чемпионат
27 марта 2021, суббота. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
117 : 114
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Юта Джаз: Митчелл - 35, Гобер - 25, Богданович - 17, Кларксон - 14, Инглс - 9, Фэйворс - 7, Конли - 5, Ньянг - 3, О'Нил - 2, Азубуике, Брэнтли, Ильясова, Морган, Они, Томас, Форрест, Хьюз
Мемфис Гриззлиз: Морант - 32, Брукс - 22, Аллен - 17, Валанчюнас - 14, Кларк - 13, Андерсон - 5, Джонс - 4, Уинслоу - 4, Бейн - 3, Джексон, Кончар, Макдермотт, Мелтон, Портер, Тийе, Тиллман
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