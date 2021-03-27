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Этторе Мессина потерял контроль над собой на пресс-конференции

Этторе Мессина потерял контроль над собой на пресс-конференции
Баскетбол / Евролига 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Милана» Этторе Мессина вышел из себя на пресс-конференции после выездного поражения от «Басконии» (69:86) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

61-летнему тренеру не понравился вопрос журналиста, попросившего оценить игру защитника «Басконии» Пьеррии Хенри. Американец набрал 19 очков (15 из них — во второй половине), шесть передач и пять подборов за 24 минуты, реализовав семь из девяти бросков с игры.

— Насколько большой урон нанёс вам Пьеррия Хенри?

— Вы держите меня за дурака? Хенри надрал нам задницы, и вы задаёте мне подобный вопрос? Какой урон нам нанёс Хенри? Вы думаете, я дожил до 60 лет, чтобы отвечать на такие дурацкие вопросы? Пьеррия надрал нам задницы, вот и всё. Или вы хотите, чтобы я привёл какую-то статистику, проценты попадания? Что это вообще за вопросы? — сказал Мессина.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте БК «Баскония». Момент с эмоциональным высказыванием Мессины — с 4:20.

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