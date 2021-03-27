«Миннесота» совершила мощнейший рывок в истории
«Миннесота Тимбервулвз» в матче с «Хьюстон Рокетс» совершила самый мощный рывок в истории клуба. Проигрывая «Хьюстон Рокетс» со счётом 85:101 за 7:31 до финальной сирены, команда из Миннеаполиса набрала 22 очка подряд, вырвав победу со счётом 107:101.
Рывок на 22 очка стал самым крупным в истории клуба, сообщает пресс-служба «Тимбервулвз» в «Твиттере». Предыдущий рекорд составлял рывок на 21 очко, который пришёлся на отрезок третьей и четвёртой четверти в матче с «Сиэтл Суперсоникс» в январе 1990 года. Отметим, что «Рокетс» проиграли 22 из 23 последних матчей.
Видео решающего рывка в исполнении «Миннесоты» можно посмотреть на официальной странице НБА в социальной сети «Твиттер». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
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