«Миннесота» совершила мощнейший рывок в истории

«Миннесота Тимбервулвз» в матче с «Хьюстон Рокетс» совершила самый мощный рывок в истории клуба. Проигрывая «Хьюстон Рокетс» со счётом 85:101 за 7:31 до финальной сирены, команда из Миннеаполиса набрала 22 очка подряд, вырвав победу со счётом 107:101.

Рывок на 22 очка стал самым крупным в истории клуба, сообщает пресс-служба «Тимбервулвз» в «Твиттере». Предыдущий рекорд составлял рывок на 21 очко, который пришёлся на отрезок третьей и четвёртой четверти в матче с «Сиэтл Суперсоникс» в январе 1990 года. Отметим, что «Рокетс» проиграли 22 из 23 последних матчей.

Видео решающего рывка в исполнении «Миннесоты» можно посмотреть на официальной странице НБА в социальной сети «Твиттер». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.