Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Лейкерс» предоставили новую информацию по Энтони Дэвису

«Лейкерс» предоставили новую информацию по Энтони Дэвису
Баскетбол / НБА 0

Медицинский персонал «Лос-Анджелес Лейкерс» позволил одному из лидеров команды форварду Энтони Дэвису увеличить нагрузки, сообщает ESPN. Баскетболисту разрешили больше нагружать себя в работе на дриблинг и с бросковыми упражнениями.

Дэвис не играл с 14 февраля, когда усугубил травму в матче регулярного чемпионата НБА против «Денвер Наггетс». До этого он пропустил два матча из-за тендиноза правого ахиллова сухожилия. В нынешнем сезоне Дэвис набирает 22,5 очка, 8,4 подбора и 1,8 блок-шота в среднем за матч, являясь также одним из лучших оборонительных игроков лиг.

Напомним, что «Лейкерс» не так давно потеряли из-за травмы и Леброна Джеймса. Без своих лидеров калифорнийцы опустились на четвёртое место в таблице Западной конференции.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021