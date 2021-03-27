«Лейкерс» предоставили новую информацию по Энтони Дэвису
Медицинский персонал «Лос-Анджелес Лейкерс» позволил одному из лидеров команды форварду Энтони Дэвису увеличить нагрузки, сообщает ESPN. Баскетболисту разрешили больше нагружать себя в работе на дриблинг и с бросковыми упражнениями.
Дэвис не играл с 14 февраля, когда усугубил травму в матче регулярного чемпионата НБА против «Денвер Наггетс». До этого он пропустил два матча из-за тендиноза правого ахиллова сухожилия. В нынешнем сезоне Дэвис набирает 22,5 очка, 8,4 подбора и 1,8 блок-шота в среднем за матч, являясь также одним из лучших оборонительных игроков лиг.
Напомним, что «Лейкерс» не так давно потеряли из-за травмы и Леброна Джеймса. Без своих лидеров калифорнийцы опустились на четвёртое место в таблице Западной конференции.
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