Феноменальный данк Янниса через самого высокого игрока НБА — момент дня в лиге

Пресс-служба НБА на официальном канале лиги в YouTube опубликовала лучшие моменты очередного игрового дня. Третье место у баскетболиста «Шарлотт Хорнетс» Малика Монка, который вколотил данк в кольцо «Майами Хит» после эффектного прохода под кольцо. Второе место у дуэта из «Бруклин Нетс» в лице Джеймса Хардена и Деандре Джордана, соорудивших эффектный аллей-уп в матче с «Детройт Пистонс».

Лучшим же моментом дня стал классный данк в исполнении лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, который забил его через самого высокого игрока лиги, центрового «Бостон Селтикс» Тако Фолла. К слову, невзирая на усилия Янниса, висконсинцы в итоге проиграли встречу.

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