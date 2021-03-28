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«Юта» обыграла «Мемфис», «Оклахома» дома уступила «Бостону»

«Юта» обыграла «Мемфис», «Оклахома» дома уступила «Бостону»
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» дома обыграл «Мемфис Гриззлиз» со счётом 126:110.

В составе победителей лучшими на площадке были Донован Митчелл (35 очков), Джордан Кларксон (28 очков) и Руди Гобер (16 очков и 15 подборов). У «Гриззлиз» наиболее результативными в игре стали Кайл Андерсон (16 очков), Йонас Валанчюнас (13 очков и 11 подборов) и Диллон Брукс (13 очков).

НБА - регулярный чемпионат
28 марта 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
126 : 110
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Юта Джаз: Митчелл - 35, Кларксон - 28, Гобер - 16, Инглс - 15, О'Нил - 10, Ньянг - 9, Форрест - 4, Фэйворс - 4, Богданович - 3, Брэнтли - 2, Азубуике, Ильясова, Конли, Морган, Они, Томас, Хьюз
Мемфис Гриззлиз: Андерсон - 16, Брукс - 13, Валанчюнас - 13, Кларк - 12, Мелтон - 12, Морант - 12, Аллен - 9, Бейн - 7, Портер - 5, Макдермотт - 4, Кончар - 3, Тийе - 3, Тиллман - 1, Джексон, Джонс, Уинслоу

В другом матче игрового дня «Бостон Селтикс» на выезде победил «Оклахому-Сити Тандер» со счётом 111:94. У «Селтикс» лучшими на паркете были Джейсон Тейтум (27 очков), Джейлен Браун (25 очков) и Пэйтон Притчард (12 очков). У «Тандер» наиболее заметными в игре были Тео Маледон (22 очка), Мозес Браун (21 очко и 23 подбора) и Кенрич Уильямс (12 очков).

НБА - регулярный чемпионат
28 марта 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
94 : 111
Бостон Селтикс
Бостон
Оклахома-Сити Тандер: Маледон - 22, Браун - 21, Уильямс - 12, Дорт - 10, Покушевски - 8, Джером - 7, Михайлюк - 6, Роби - 4, Холл - 4, Базли, Брэдли, Гилджес-Александер, Джексон, Миллер, Мускала, Риверс, Хорфорд
Бостон Селтикс: Тейтум - 27, Браун - 25, Притчард - 12, Эдвардс - 12, Уильямс - 9, Корнет - 8, Смарт - 8, Фалль - 4, Вагнер - 2, Несмит - 2, Уильямс - 2, Лэнгфорд, Оджелей, Томпсон, Уокер, Уотерс, Фурнье

Также в НБА прошли ещё пять матчей: «Вашингтон» – «Детройт» (106:92), «Милуоки» – «Нью-Йорк» (96:102), «Миннесота» – «Хьюстон» (107:129), «Сан-Антонио» – «Чикаго» (120:104), «Нью-Орлеан» – «Даллас» (112:103).

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