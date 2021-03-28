«Юта» обыграла «Мемфис», «Оклахома» дома уступила «Бостону»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» дома обыграл «Мемфис Гриззлиз» со счётом 126:110.

В составе победителей лучшими на площадке были Донован Митчелл (35 очков), Джордан Кларксон (28 очков) и Руди Гобер (16 очков и 15 подборов). У «Гриззлиз» наиболее результативными в игре стали Кайл Андерсон (16 очков), Йонас Валанчюнас (13 очков и 11 подборов) и Диллон Брукс (13 очков).

В другом матче игрового дня «Бостон Селтикс» на выезде победил «Оклахому-Сити Тандер» со счётом 111:94. У «Селтикс» лучшими на паркете были Джейсон Тейтум (27 очков), Джейлен Браун (25 очков) и Пэйтон Притчард (12 очков). У «Тандер» наиболее заметными в игре были Тео Маледон (22 очка), Мозес Браун (21 очко и 23 подбора) и Кенрич Уильямс (12 очков).

Также в НБА прошли ещё пять матчей: «Вашингтон» – «Детройт» (106:92), «Милуоки» – «Нью-Йорк» (96:102), «Миннесота» – «Хьюстон» (107:129), «Сан-Антонио» – «Чикаго» (120:104), «Нью-Орлеан» – «Даллас» (112:103).