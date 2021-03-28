«Нижний Новгород» с двузначной разницей обыграл «Енисей»
«Нижний Новгород» обыграл «Енисей» в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 96:86.
Уже в первой четверти гостям удалось выйти вперёд — 30:20. Во втором отрезке подопечные Зорана Лукича продолжали удерживать преимущество — 50:41. После большого перерыва «Нижний Новгород» ни разу не уступал в счёте, максимальный отрыв команды составлял 15 очков. Третья десятиминутка завершилась со счётом 76:62.
Самым результативным в составе победителей стал Кейси Шеферд, набравший 27 очков, 18 очков на свой счёт записал Иван Стребков. 18 очков хозяевам принёс Михаил Кулагин.
В следующем матче Единой лиги ВТБ «Нижний Новгород» встретится с «Автодором» на выезде, «Енисей» на своей площадке примет УНИКС.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
28 марта 2021, воскресенье. 11:00 МСК
Енисей
Красноярск, Россия
Окончен
86 : 96
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Енисей: М. Кулагин - 18, Бэттл - 14, Хэммондс - 14, Мэтьюс - 11, Джонсон - 9, Хог - 7, Комиссаров - 5, Гудумак - 4, Сонько - 3, Попов - 1, Балашов, Якушин
Нижний Новгород: Шеферд - 27, Стребков - 18, Комолов - 17, Астапкович - 12, Воронцевич - 12, Ганькевич - 7, Торопов - 2, Герасимов - 1, Гонтарь, Петрасек, Чадов
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