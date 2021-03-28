«Нижний Новгород» с двузначной разницей обыграл «Енисей»

«Нижний Новгород» обыграл «Енисей» в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 96:86.

Уже в первой четверти гостям удалось выйти вперёд — 30:20. Во втором отрезке подопечные Зорана Лукича продолжали удерживать преимущество — 50:41. После большого перерыва «Нижний Новгород» ни разу не уступал в счёте, максимальный отрыв команды составлял 15 очков. Третья десятиминутка завершилась со счётом 76:62.

Самым результативным в составе победителей стал Кейси Шеферд, набравший 27 очков, 18 очков на свой счёт записал Иван Стребков. 18 очков хозяевам принёс Михаил Кулагин.

В следующем матче Единой лиги ВТБ «Нижний Новгород» встретится с «Автодором» на выезде, «Енисей» на своей площадке примет УНИКС.