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Стало известно, почему Ламаркус Олдридж выбрал «Бруклин» вместо «Майами»

Стало известно, почему Ламаркус Олдридж выбрал «Бруклин» вместо «Майами»
Баскетбол / НБА 0
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Известный обозреватель издания Miami Herald Барри Джексон рассказал, почему тяжёлый форвард Ламаркус Олдридж выбрал «Бруклин Нетс» вместо «Майами Хит».

«Я спросил представителя Олдриджа, почему он изменил своё решение и не подписал контракт с «Хит», как ожидалось. Он сказал, что игрока убедили присоединиться к «Нетс», потому что они находятся в хорошем положении, чтобы побороться за титул. Серия поражений не пошла на пользу «Хит», — написал Джексон на своей странице в «Твиттере».

Считалось, что основным претендентом на баскетболиста является «Майами». Ожидается, что в «Бруклине» Олдридж будет выступать на позиции центрового. До этого «Нетс» подписали ещё одного тяжёлого форварда с многократным опытом участия в Матче звёзд Блэйка Гриффина, которого главный тренер Стив Нэш также намерен задействовать на пятом номере в «смолл-болл»-составе при выходе со скамейки.

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