Стало известно, почему Ламаркус Олдридж выбрал «Бруклин» вместо «Майами»

Известный обозреватель издания Miami Herald Барри Джексон рассказал, почему тяжёлый форвард Ламаркус Олдридж выбрал «Бруклин Нетс» вместо «Майами Хит».

«Я спросил представителя Олдриджа, почему он изменил своё решение и не подписал контракт с «Хит», как ожидалось. Он сказал, что игрока убедили присоединиться к «Нетс», потому что они находятся в хорошем положении, чтобы побороться за титул. Серия поражений не пошла на пользу «Хит», — написал Джексон на своей странице в «Твиттере».

Считалось, что основным претендентом на баскетболиста является «Майами». Ожидается, что в «Бруклине» Олдридж будет выступать на позиции центрового. До этого «Нетс» подписали ещё одного тяжёлого форварда с многократным опытом участия в Матче звёзд Блэйка Гриффина, которого главный тренер Стив Нэш также намерен задействовать на пятом номере в «смолл-болл»-составе при выходе со скамейки.