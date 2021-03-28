Названы главные суперзвёзды-претенденты на смену клуба в межсезонье
Руководители клубов НБА ожидают, что в предстоящем межсезонье свои нынешние клубы могут покинуть защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил, а также форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард, сообщает TrueHoop.
Указывается, что ряд клубов практически не проявлял активность в преддверии дедлайна обменов, потому что руководители команд понимали, что Бил и Леонард будут доступны летом, а раздача своих активов теперь сделала бы невозможной борьбу за этих игроков уже летом.
Напомним, о возможном уходе Брэдли Била из «Уизардс» говорили ещё после того, как коллектив покинул Джон Уолл, его контракт со столичным клубом рассчитан до 2023 года. Что касается Леонарда, у Кавая по контракту есть опция на следующий сезон.
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