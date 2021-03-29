Кевин Дюрант отреагировал на агрессивный хейт перехода Ламаркуса Олдриджа в «Бруклин»

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант отреагировал на недовольство фанатов переходом центрового Ламаркуса Олдриджа в команду. Некоторые болельщики раскритиковали «Бруклин» за то, что команда собирает суперсостав. Ранее в «Нетс» перешла ещё одна звезда НБА, Блэйк Гриффин.

«Поэтому я не смотрю больше НБА. Сперва «Голден Стэйт» всё разрушил, а теперь «Нетс» делают лигу хуже. Чёртов Дюрант! Он собирает вокруг себя звёзд», — написал один из пользователей.

«Я вижу, что ты воспринимаешь это лично, хаха», — ответил Дюрант.

«И почему Дюрант всегда приходит в «Твиттер» после каждого перехода? Хаха. Мне кажется, что он сам не уверен в себе. Если у него нет пяти звёзд в команде, он не может выйти в финал. Хватит уже набирать звёзд, а затем самоутверждаться в «Твиттере», — написал другой пользователь.

«Прихожу, потому что знаю, что вы здесь все плачете. А я чувствую кровь в воде», — пошутил в ответ Дюрант.