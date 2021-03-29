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«Реал» рассматривает три варианта усиления состава

«Реал» рассматривает три варианта усиления состава
Баскетбол / Евролига 0
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Мадридский «Реал» рассматривает возможности усиления состава. По данным Defensa Central, испанский клуб заинтересован в подписании Николо Мелли, Неманьи Бьелицы и Джордана Лойда.

Форвард «Майами Хит» Бьелица проводит шестой сезон в НБА. В среднем он проводит на площадке лишь 17,2 минуты за матч, что на 10 минут меньше, чем в прошлом году. В среднем он набирает 7,4 очка.

Форвард «Даллас Маверикс» Мелли проводит второй сезон в НБА. Стать регулярным игроком стартового состава ему не удалось. К тому же в среднем Мелли набирает лишь 2 очка за матч.

Что касается Лойда, то он является лидером «Црвены Звезды». По данным источника, американский защитник заинтересован в смене команды. В недавнем матче регулярного чемпионата Евролиги с «Панатинаикосом» Лойд набрал 27 очков. В среднем он набирает 17,6 очка за матч.

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