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«Сан-Антонио» подписал центрового с точностью трёхочковых 47,9%

«Сан-Антонио» подписал центрового с точностью трёхочковых 47,9%
Баскетбол / НБА 0

В «Сан-Антонио Спёрс» объявили о подписании центрового Горги Дьенга, ставшего свободным агентом после отчисления из «Мемфис Гриззлиз».

Условия соглашения не разглашаются. Игрок будет выступать в «Спёрс» под седьмым номером.

Баскетболист выпал из ротации команды из Теннесси ещё 1 марта и с тех пор так и не появлялся на паркете. В нынешнем регулярном чемпионате Дженг принял участие в 22 матчах, набирая в них 7,9 очка, собирая 4,5 подбора и совершая 1,3 передачи. При этом Горги может похвастать высоким процентом реализации бросков с дальней дистанции — 47,9%.

Сообщалось, что на подписание игрока были нацелены также «Бруклин Нетс». Дьенг перешёл в «Мемфис Гриззлиз» в 2020 году, до этого на протяжении семи лет он выступал за «Миннесоту Тимбервулвз».

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