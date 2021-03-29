Майк Джеймс: не хочу тренировать такого игрока, как я

Защитник ЦСКА Майк Джеймс заявил, что не хотел бы быть тренером такого игрока, как он.



«Я всегда говорил, что хочу стать тренером. Но я хотел бы тренировать какую-нибудь школьную команду. Я не хочу тренировать такого игрока, как я. У меня не хватит терпения, чтобы справиться с такой сильной личностью и настолько хорошим игроком, у которого есть своё мнение. Я не хочу иметь дело с этим», – сказал Джеймс в эфире инстаграм-аккаунта teknikfaulcom.



Напомним, на данный момент Джеймс отстранён от участия в матчах ЦСКА. Во время матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом Джеймс покинул площадку после перепалки с главным тренером ЦСКА Димитрисом Итудисом. В пресс-службе ЦСКА по ходу игры сообщили, что у Джеймса «проблемы с желудком и температура». Итудис на послематчевой пресс-конференции заявил, что «пока не время» комментировать случившееся. Встреча закончилась крупной победой ЦСКА — 102:86.