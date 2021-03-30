Блэйк Гриффин: с ума сойти, как всё складывается
Новичок «Бруклин Нетс» Блэйк Гриффин отреагировал на переход в команду. По словам Гриффина, этот переход повлиял на отношение к нему со стороны болельщиков.
«Довольно забавная ситуация. Последние пару лет я только и слышал, что являюсь плохим игроком. А теперь, перейдя в «Бруклин», все начали кричать, что это нечестно. С ума сойти, как всё складывается.
Если бы перед началом сезона кто-то сказал, что Харден, Олдридж и я окажемся в «Нетс», никто бы не поверил в этом. На пока ещё предстоит показать, на что мы способны. Иногда подобные объединения не срабатывают. Мы прекрасно это понимаем. Мы понимаем, что нам нужно много работать, чтобы стать отличной командой», — приводит слова новичка «Бруклина» ESPN.
Блэйк Гриффин набрал единственные очки за «Бруклин» данком. Он не ставил сверху с 2019-го
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