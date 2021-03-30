Майк Джеймс: будь моя воля, я бы сыграл за ЦСКА сегодня

Защитник ЦСКА Майк Джеймс продолжил отвечать на вопросы пользователей в «Твиттере». Один из них спросил, насколько плохи его дела в московском клубе и есть ли вероятность его возвращения на паркет.

«Если бы это зависело от меня, я бы сыграл за ЦСКА сегодня. Но вы знаете, не всегда всё получается, как хочется», — ответил Джеймс.

Ранее Джеймс разругался с главным тренером ЦСКА Димитрисом Итудисом. После конфликта главный тренер вывел игрока из состава и отстранил его от дальнейших матчей.

Во время матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом Джеймс покинул площадку после перепалки с Итудисом. В пресс-службе ЦСКА по ходу игры сообщили, что у Джеймса «проблемы с желудком и температура». Итудис в дальнейшем сказал, что никто из игроков не должен быть выше команды. Встреча закончилась крупной победой ЦСКА — 102:86. Президент ЦСКА Андрей Ватутин признал, что в настоящее время разрешить конфликт невозможно.