ЦСКА с двузначной разницей обыграл «Зенит» в Евролиге

В Санкт-Петербурге завершился матч 32-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Зенит» принимал ЦСКА.

Команда из Москвы завладела инициативой уже в первой четверти и к её окончанию вела с преимуществом в четыре очка — 22:18. Во второй десятиминутке подопечные Итудиса ещё немного нарастили преимущество — 48:42. После большого перерыва «Зенит» пытался сдержать гостей, в третьей четверти петербуржцы не позволили ЦСКА увеличить отрыв — 57:63 в пользу москвичей. Но в заключительном игровом отрезке ЦСКА снова прибавил, благодаря чему оформил уверенную победу — 86:74.

Лучшим в составе победителей стал Йоханнес Фойгтманн, набравший 21 очко, ещё 14 баллов на счету Торнике Шенгелии. У «Зенита» 24 очка записал в актив Билли Бэрон.