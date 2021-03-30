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ЦСКА с двузначной разницей обыграл «Зенит» в Евролиге

ЦСКА с двузначной разницей обыграл «Зенит» в Евролиге
Баскетбол / Евролига 0

В Санкт-Петербурге завершился матч 32-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Зенит» принимал ЦСКА.

Команда из Москвы завладела инициативой уже в первой четверти и к её окончанию вела с преимуществом в четыре очка — 22:18. Во второй десятиминутке подопечные Итудиса ещё немного нарастили преимущество — 48:42. После большого перерыва «Зенит» пытался сдержать гостей, в третьей четверти петербуржцы не позволили ЦСКА увеличить отрыв — 57:63 в пользу москвичей. Но в заключительном игровом отрезке ЦСКА снова прибавил, благодаря чему оформил уверенную победу — 86:74.

Лучшим в составе победителей стал Йоханнес Фойгтманн, набравший 21 очко, ещё 14 баллов на счету Торнике Шенгелии. У «Зенита» 24 очка записал в актив Билли Бэрон.

Евролига. Регулярный чемпионат. 31-й тур
30 марта 2021, вторник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
4-я четверть
74 : 86
ЦСКА
Москва, Россия
Зенит: Бэрон - 24, Томас - 13, Пангос - 12, Понитка - 9, Блэк - 6, Зубков - 5, Гудайтис - 2, Холлинс - 2, Пойтресс - 1, Риверс, Фридзон, Хвостов
ЦСКА: Фойгтман - 21, Шенгелия - 14, Клайберн - 13, Хэкетт - 13, Эрик - 9, Лундберг - 8, Курбанов - 7, Антонов - 1, Стрелниекс, Ухов, Хиллиард, Хоменко
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