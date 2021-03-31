Эксперт назвал условие, при котором Леброн снимет вопрос о величайшем в этом году

Известный телеведущий и эксперт Шэннон Шарп поделился мнением о глубине состава «Бруклин Нетс». По словам Шарпа, «Лос-Анджелес Лейкерс» будет непросто справиться со звёздной командой. При этом, как полагает эксперт, победа в чемпионате станет важным признанием величия лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Если Леброн выиграет титул в этом году, то все вопросы о величайшем игроке всех времён перестанут быть актуальными. Если «Лейкерс» выиграют чемпионат, я приведу слона в студию», — сказал Шарп во время своей передачи.

«Бруклин» перед дедлайном подписал Блейка Гриффина и Ламаркуса Олдриджа. Они пополнили звёздный состав, в котором уже и так есть Кевин Дюрант и Джеймс Харден. Наличие большого количества звёзд в команде вызвало недовольство многих болельщиков и экспертов.