Эксперт назвал условие, при котором Леброн снимет вопрос о величайшем в этом году

Известный телеведущий и эксперт Шэннон Шарп поделился мнением о глубине состава «Бруклин Нетс». По словам Шарпа, «Лос-Анджелес Лейкерс» будет непросто справиться со звёздной командой. При этом, как полагает эксперт, победа в чемпионате станет важным признанием величия лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса.
«Если Леброн выиграет титул в этом году, то все вопросы о величайшем игроке всех времён перестанут быть актуальными. Если «Лейкерс» выиграют чемпионат, я приведу слона в студию», — сказал Шарп во время своей передачи.
«Бруклин» перед дедлайном подписал Блейка Гриффина и Ламаркуса Олдриджа. Они пополнили звёздный состав, в котором уже и так есть Кевин Дюрант и Джеймс Харден. Наличие большого количества звёзд в команде вызвало недовольство многих болельщиков и экспертов.
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