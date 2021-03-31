Гомельский — о ЦСКА: хотеть не значит мочь. Я вон хочу Уэстбрука, и что?

Известный комментатор Владимир Гомельский иронично отреагировал на вопрос одного из посетителей его сайта. Ранее появились слухи, согласно которым ЦСКА может заменить защитника Майка Джеймса лидером «Жальгириса» Маурисиом Григонисом. В ответ на эти слухи пользователь предложил заменить Джеймса разыгрывающим «Баварии» Уэйдом Болдуином.

«У вас создаётся превратное впечатление. Хотеть не значит мочь. Я вон хочу Уэстбрука, и что? У всех игроков есть контрактные обязательства, любая команда может отпустить своего игрока посреди сезона только за определённые компенсационные выплаты. Чем игрок важнее для своего клуба, тем такие выплаты выше. А у ЦСКА сейчас нет свободных денег, чтобы выкупить контракт классного игрока», — написал Гомельский.

Во время матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом Джеймс покинул площадку после перепалки с главным тренером команды Димитрисом Итудисом. В пресс-службе ЦСКА по ходу игры сообщили, что у Джеймса «проблемы с желудком и температура». Итудис в дальнейшем сказал, что никто из игроков не должен быть выше команды. Встреча закончилась крупной победой ЦСКА — 102:86. Президент ЦСКА Андрей Ватутин признал, что в настоящее время разрешить этот конфликт невозможно.