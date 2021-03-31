Чемпион НБА: когда играешь против этого ублюдка Майкла Джордана, нужно быть немного другим

Бывший игрок «Хьюстон Рокетс» Вернон Максвелл поделился воспоминаниями от матчей с «Чикаго Буллз» времён легенды НБА Майкла Джордана. Максвелл признался, что для успешного противостояния Джордану нужно было изменить стиль игры.

«Был там Джордан или нет, это было наше время. Я знал, что мы должны делать. Мы думали про себя: «Не дадим ему ни черта сделать. Каково было играть против Джордана? Когда играешь против этого ублюдка, нужно быть немного другим. Нельзя быть пассивным. Он чувствует, что ты боишься. Он был настоящим убийцей, грязным ублюдком. Нужно было быть цепным псом, цеплять и хвататься. Много грязной игры, всё такое», — цитирует Максвелла Essentially Sports.

Джордан считается одним из лучших игроков в истории НБА.